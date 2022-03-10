«Барселона» и «Галатасарай» огласили стартовые составы на матч Лиги Европы
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Сегодня, 10 марта, состоится первый матч в рамках 1/8 финала Лиги Европы между «Барселоной» и «Галатасараем». Команды встретятся на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания). Противостояние начнётся в 23:00 мск.
Команды огласили стартовые составы на игру:
«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Жорди Альба, Серджино Дест, Эрик Гарсия, Рональд Араухо, Нико Гонсалес, Френки де Йонг, Педри, Мемфис Депай, Адама Траоре, Ферран Торрес.
«Галатасарай»: Игнасио Пенья, Патрик ван Анхольт, Маркос Тейшейра, Виктор Нельссон, Саша Боэ, Беркан Кутлу, Тайлан Антальялы, Софьян Фегули, Райан Бабель, Мостафа Мохамед, Керем Актюркоглу.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. В матчах 1/16 финала Лиги Европы «Барселона» оказалась сильнее «Наполи».
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