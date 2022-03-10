Головин остался в запасе «Монако» на матч 1/8 финала Лиги Европы с «Брагой»
Поделиться
Стал известен стартовый состав «Монако» на первый матч 1/8 финала плей-офф Лиги Европы сезона-2021/2022 с «Брагой». Начало встречи запланировано на 23:00 мск, игра пройдёт на стадионе «Мунисипал-ди-Брага» в Португалии.
Российский полузащитник Александр Головин не появится на поле с первых минут и начнёт матч в запасе гостей. В декабре 2021 года Головин получил травму в Лиге 1 и пропустил более двух месяцев.
«Монако»: Нюбель, Вандерсон, Дисаси, Матсима, Энрике, Жеан Лукас, Тчуамени, Матазо, Желсон Мартинш, Фолланд, Бен Йеддер.
Напомним, «Монако» в групповом этапе Лиги Европы занял первое место в квартете B, не проиграв ни одного матча. Соперниками французской команды были испанский «Реал Сосьедад», австрийский «Штурм» и голландский ПСВ.
Комментарии
- 10 марта 2022
-
22:42
-
22:38
-
22:30
-
22:17
-
22:10
-
22:10
-
22:00
-
21:57
-
21:53
-
21:42
-
21:41
-
21:06
-
20:57
-
20:36
-
20:30
-
20:23
-
20:22
-
20:13
-
20:04
-
19:55
-
19:46
-
19:42
-
19:38
-
19:15
-
19:12
-
19:07
-
19:04
-
18:58
-
18:57
-
18:38
-
18:34
-
18:23
-
18:20
-
18:17
-
18:03
Партнерский контент