Головин остался в запасе «Монако» на матч 1/8 финала Лиги Европы с «Брагой»

Стал известен стартовый состав «Монако» на первый матч 1/8 финала плей-офф Лиги Европы сезона-2021/2022 с «Брагой». Начало встречи запланировано на 23:00 мск, игра пройдёт на стадионе «Мунисипал-ди-Брага» в Португалии.

Российский полузащитник Александр Головин не появится на поле с первых минут и начнёт матч в запасе гостей. В декабре 2021 года Головин получил травму в Лиге 1 и пропустил более двух месяцев.

«Монако»: Нюбель, Вандерсон, Дисаси, Матсима, Энрике, Жеан Лукас, Тчуамени, Матазо, Желсон Мартинш, Фолланд, Бен Йеддер.

Напомним, «Монако» в групповом этапе Лиги Европы занял первое место в квартете B, не проиграв ни одного матча. Соперниками французской команды были испанский «Реал Сосьедад», австрийский «Штурм» и голландский ПСВ.