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«Аталанта» — «Байер». Платная прямая трансляция
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22:50 Мск
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Миранчук остался в запасе «Аталанты» на игру с «Байером». Малиновский — в старте

Миранчук остался в запасе «Аталанты» на игру с «Байером». Малиновский — в старте
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Сегодня, 10 марта, состоится первый матч в рамках 1/8 финала Лиги Европы между «Аталантой» и «Байером». Команды сыграют на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в Бергамо (Италия). Противостояние начнётся в 23:00 мск.

Команды огласили стартовые составы на игру:

«Аталанта»: Хуан Муссо, Берат Джимсити, Мерих Демирал, Рафаэл Толой, Давиде Дзаппакоста, Ханс Хатебур,
Ремо Фройлер, Мартен де Рон, Тён Копмейнерс, Руслан Малиновский, Луис Мурьель.

«Байер»: Лукаш Градецки, Митчел Баккер, Эдмон Тапсоба, Жонатан Та, Жереми Фримпонг, Эксекиэль Паласиос, Чарлес Арангис, Амин Адли, Флориан Вирц, Мусса Диаби, Лукас Аларио.

Российский хавбек бергамасков Алексей Миранчук остался в запасе. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию игры.

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