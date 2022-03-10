«Севилья» минимально обыграла «Вест Хэм» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

Сегодня, 10 марта, состоялся матч 1/8 финала Лиги Европы между «Севильей» и «Вест Хэмом». Команды встречались на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье (Испания). Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу андалусийцев.



Единственный гол в игре на 60-й минуте забил Мунир Эль-Хаддади после передачи Маркоса Акуньи.



«Вест Хэм» занял первое место в группе с загребским «Динамо», «Генком» и «Рапидом». Команда Дэвида Мойеса набрала 13 очков, опередив хорватов на 3 результативных балла.

«Севилья» в 1/8 финала по сумме двух матчей оказалась сильнее загребского «Динамо», обыграв хорватов с суммарным счётом 3:2. Первая игра завершилась со счётом 3:1 в пользу испанского клуба, вторая — со счётом 1:0 в пользу хорватов.