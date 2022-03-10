«Севилья» минимально обыграла «Вест Хэм» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы
Поделиться
Сегодня, 10 марта, состоялся матч 1/8 финала Лиги Европы между «Севильей» и «Вест Хэмом». Команды встречались на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье (Испания). Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу андалусийцев.
Единственный гол в игре на 60-й минуте забил Мунир Эль-Хаддади после передачи Маркоса Акуньи.
«Вест Хэм» занял первое место в группе с загребским «Динамо», «Генком» и «Рапидом». Команда Дэвида Мойеса набрала 13 очков, опередив хорватов на 3 результативных балла.
«Севилья» в 1/8 финала по сумме двух матчей оказалась сильнее загребского «Динамо», обыграв хорватов с суммарным счётом 3:2. Первая игра завершилась со счётом 3:1 в пользу испанского клуба, вторая — со счётом 1:0 в пользу хорватов.
Комментарии
- 10 марта 2022
-
22:42
-
22:38
-
22:30
-
22:17
-
22:10
-
22:10
-
22:00
-
21:57
-
21:53
-
21:42
-
21:41
-
21:06
-
20:57
-
20:36
-
20:30
-
20:23
-
20:22
-
20:13
-
20:04
-
19:55
-
19:46
-
19:42
-
19:38
-
19:15
-
19:12
-
19:07
-
19:04
-
18:58
-
18:57
-
18:38
-
18:34
-
18:23
-
18:20
-
18:17
-
18:03
Партнерский контент