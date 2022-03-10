Результаты матчей «Ромы», «Фейеноорда», ПАОКа и «Славии» в 1/8 финала Лиги конференций

Сегодня, 10 марта, в Лиге конференций завершились первые матчи 1/8 финала.
«Витесс» — «Рома» — 0:1.
Первый матч 1/8 финала Лиги конференций для подопечных Жозе Моуринью был выездным. В Нидерландах на стадионе «Гелредом» римляне сумели победить. Единственный мяч гостей забил португальский полузащитник «Ромы» Сержиу Оливейра на 45+1 минуте. Ему ассистировал Николо Дзаньоло.
«Партизан» — «Фейеноорд» — 2:5.
В матче, который состоялся в столице Сербии, команды забили на двоих 7 мячей. За «Партизан» отличились бывший игрок «Рубина» и ЦСКА Бибрас Натхо, а также Неманья Йович. Голы в составе нидерландского клуба забивали Йенс Торнстра (2), Сирил Дессерс, Лютсхарел Гертрейда и Луис Синистерра.
ПАОК — «Гент» — 1:0.
Греческий клуб на своём поле сумел добиться минимальной победы над «Гентом». Единственный гол во встрече забил словенский полузащитник ПАОКа Ясмин Куртич.
«Славия» Прага — ЛАСК — 4:1.
Матч завершился разгромной победой чешской команды. Голы «Славии» на счету Йира Соры (2), Питера Олайинки и Ибрахима Траоре. За ЛАСК отличился Хусейн Балич.
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