Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Аталанта» — «Байер». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей «Ромы», «Фейеноорда», ПАОКа и «Славии» в 1/8 финала Лиги конференций

Результаты матчей «Ромы», «Фейеноорда», ПАОКа и «Славии» в 1/8 финала Лиги конференций
Комментарии

Сегодня, 10 марта, в Лиге конференций завершились первые матчи 1/8 финала.

«Витесс» — «Рома» — 0:1.

Первый матч 1/8 финала Лиги конференций для подопечных Жозе Моуринью был выездным. В Нидерландах на стадионе «Гелредом» римляне сумели победить. Единственный мяч гостей забил португальский полузащитник «Ромы» Сержиу Оливейра на 45+1 минуте. Ему ассистировал Николо Дзаньоло.

Лига конференций. 1/8 финала. 1-й матч
10 марта 2022, четверг. 20:45 МСК
Витесс
Арнем, Нидерланды
Окончен
0 : 1
Рома
Рим, Италия
0:1 Оливейра – 45+1'
Удаления: нет / Оливейра – 78'

«Партизан» — «Фейеноорд» — 2:5.

В матче, который состоялся в столице Сербии, команды забили на двоих 7 мячей. За «Партизан» отличились бывший игрок «Рубина» и ЦСКА Бибрас Натхо, а также Неманья Йович. Голы в составе нидерландского клуба забивали Йенс Торнстра (2), Сирил Дессерс, Лютсхарел Гертрейда и Луис Синистерра.

Лига конференций. 1/8 финала. 1-й матч
10 марта 2022, четверг. 20:45 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
2 : 5
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
1:0 Натхо – 13'   1:1 Торнстра – 20'   2:1 Йович – 46'   2:2 Дессерс – 51'   2:3 Гертрейда – 64'   2:4 Синистерра – 71'   2:5 Торнстра – 77'

ПАОК — «Гент» — 1:0.

Греческий клуб на своём поле сумел добиться минимальной победы над «Гентом». Единственный гол во встрече забил словенский полузащитник ПАОКа Ясмин Куртич.

Лига конференций. 1/8 финала. 1-й матч
10 марта 2022, четверг. 20:45 МСК
ПАОК
Салоники, Греция
Окончен
1 : 0
Гент
Гент, Бельгия
1:0 Куртич – 58'

«Славия» Прага — ЛАСК — 4:1.

Матч завершился разгромной победой чешской команды. Голы «Славии» на счету Йира Соры (2), Питера Олайинки и Ибрахима Траоре. За ЛАСК отличился Хусейн Балич.

Лига конференций. 1/8 финала. 1-й матч
10 марта 2022, четверг. 20:45 МСК
Славия П
Прага, Чехия
Окончен
4 : 1
ЛАСК
Линц, Австрия
1:0 Сор – 4'   2:0 Сор – 29'   2:1 Балич – 67'   3:1 Олайинка – 82'   4:1 Траоре – 85'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022