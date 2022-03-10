«Челси» играет с «Норвичем» в футболках со спонсором, несмотря на требования компании

Лондонский «Челси» вышел на матч 30-го тура английской Премьер-лиги с «Норвичем» в стандартной форме с изображением логотипа титульного спонсора Three.

Отметим, что за несколько часов до игры стало известно, что телекоммуникационная компания требует от клуба приостановки спонсорской сделки. Также одним из условий корпорации являлось немедленное удаление логотипа компании с формы «Челси».

Напомним, ранее также стало известно, что лондонский «Челси» не сможет продавать билеты на матчи из-за санкций, которые правительство Великобритании наложило на владельца клуба Романа Абрамовича. Посещать домашние матчи «Челси» смогут лишь владельцы абонементов. Продажа билетов будет запрещена до тех пор, пока Абрамович не продаст клуб.