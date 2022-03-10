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Желько Бувач прокомментировал продление контракта с Георгием Сулаквелидзе

Желько Бувач прокомментировал продление контракта с Георгием Сулаквелидзе
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Заместитель генерального директора по спорту «Динамо» Желько Бувач прокомментировал подписание нового контракта с полузащитником клуба Георгием Сулаквелидзе.

«Никто не сомневался в таланте Георгия. Своим упорством и трудом он заработал шанс провести предсезонку с первой командой и использовал его. Мы рады, что продлили контракт с Сулаквелидзе, верим в него и считаем, что он будет одним из важных игроков для нас», — цитирует Бувача пресс-служба бело-голубых.

Сулаквелидзе является воспитанником СДЮШОР «Химки», после окончания которой он год провёл в тульском «Арсенале». В «Динамо» перешёл в августе 2019 года и выступал сначала за молодёжную команду бело-голубых, а потом за «Динамо-2», в составе которого провёл 31 матч, отметился 2 голами и 6 передачами.

В январе 20-летний хавбек отправился на тренировочные сборы вместе с основным составом, а в феврале впервые попал в заявку на матч РПЛ с «Химками».

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