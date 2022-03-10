Желько Бувач прокомментировал продление контракта с Георгием Сулаквелидзе

Заместитель генерального директора по спорту «Динамо» Желько Бувач прокомментировал подписание нового контракта с полузащитником клуба Георгием Сулаквелидзе.
«Никто не сомневался в таланте Георгия. Своим упорством и трудом он заработал шанс провести предсезонку с первой командой и использовал его. Мы рады, что продлили контракт с Сулаквелидзе, верим в него и считаем, что он будет одним из важных игроков для нас», — цитирует Бувача пресс-служба бело-голубых.
Сулаквелидзе является воспитанником СДЮШОР «Химки», после окончания которой он год провёл в тульском «Арсенале». В «Динамо» перешёл в августе 2019 года и выступал сначала за молодёжную команду бело-голубых, а потом за «Динамо-2», в составе которого провёл 31 матч, отметился 2 голами и 6 передачами.
В январе 20-летний хавбек отправился на тренировочные сборы вместе с основным составом, а в феврале впервые попал в заявку на матч РПЛ с «Химками».
- 11 марта 2022
-
00:17
- 10 марта 2022
-
23:58
-
23:41
-
23:19
-
23:13
-
23:01
-
22:42
-
22:38
-
22:30
-
22:17
-
22:10
-
22:10
-
22:00
-
21:57
-
21:53
-
21:42
-
21:41
-
21:06
-
20:57
-
20:36
-
20:30
-
20:23
-
20:22
-
20:13
-
20:04
-
19:55
-
19:46
-
19:42
-
19:38
-
19:15
-
19:12
-
19:07
-
19:04
-
18:58
-
18:57