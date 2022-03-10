Сулаквелидзе: хочется скорее дебютировать за «Динамо» в Премьер-Лиге

Полузащитник Георгий Сулаквелидзе прокомментировал подписание нового соглашения с московским «Динамо».

«Конечно, я очень рад продлению контракта. Новый вызов в моей карьере. Мне остаётся только с полной отдачей тренироваться, показывать качественную игру, добиваться высот с «Динамо». Переговоры не были сложными. Мы просто сели, обсудили и обо всём договорились. Мне кажется, так это обычно и происходит.



Насколько всё было неожиданно? Лично я стремился к этому. Поэтому не скажу, что неожиданно. Приятно – вот правильное слово. Конечно, хочется скорее дебютировать за «Динамо» в Премьер-Лиге и забраться как можно выше в турнирной таблице с моим клубом», — цитирует игрока пресс-служба бело-голубых.