Фанаты «Аталанты» вывесили баннер с Миранчуком и Малиновским на матче ЛЕ с «Байером»

Фанаты «Аталанты» вывесили баннер, посвящённый полузащитникам клуба россиянину Алексею Миранчуку и украинцу Руслану Малиновскому, на матче 1/8 финала Лиги Европы с «Байером».

На баннере футболисты пожимают друг другу руки на фоне российского и украинского флагов. Отметим, что этот же баннер ранее был вывешен на базе клуба в связи с началом специальной военной операции России на Украине.

Отметим, что у болельщиков «Аталанты» также начали появляться шарфы с именами Миранчука и Малиновского, где посередине между ними происходит крепкое рукопожатие.

Ранее УЕФА и ФИФА приняли решение об отстранении российских клубов и сборных от международных турниров. Такие санкции были введены в связи со специальной военной операцией России на территории Украины.