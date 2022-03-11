«Аталанта» обыграла «Байер». Малиновский забил гол и отдал две голевые передачи

Сегодня, 11 марта, состоялся первый матч в рамках 1/8 финала Лиги Европы между «Аталантой» и «Байером». Команды играли на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в Бергамо (Италия). Противостояние завершилось со счётом 3:2 в пользу итальянцев.



Счёт в игре на 11-й минуте открыл Чарлес Арангис после паса Флориана Вирца. Через 12 минут украинский полузащитник бергамасков Руслан Малиновский восстановил равенство на табло после удара в верхний угол ворот. Ему ассистировал Луис Мурьель. Спустя 2 минуты колумбиец занёс мяч в сетку ворот соперника после передачи украинца. Затем в очередной раз сработала связка Мурьель — Малиновский. После этого голом в составе «фармацевтов» отметился Мусса Диаби.



«Чемпионат» вёл текстовую трансляцию игры между «Аталантой» и «Байером».