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«Аталанта» обыграла «Байер». Малиновский забил гол и отдал две голевые передачи

«Аталанта» обыграла «Байер». Малиновский забил гол и отдал две голевые передачи
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Сегодня, 11 марта, состоялся первый матч в рамках 1/8 финала Лиги Европы между «Аталантой» и «Байером». Команды играли на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в Бергамо (Италия). Противостояние завершилось со счётом 3:2 в пользу итальянцев.

Счёт в игре на 11-й минуте открыл Чарлес Арангис после паса Флориана Вирца. Через 12 минут украинский полузащитник бергамасков Руслан Малиновский восстановил равенство на табло после удара в верхний угол ворот. Ему ассистировал Луис Мурьель. Спустя 2 минуты колумбиец занёс мяч в сетку ворот соперника после передачи украинца. Затем в очередной раз сработала связка Мурьель — Малиновский. После этого голом в составе «фармацевтов» отметился Мусса Диаби.

«Чемпионат» вёл текстовую трансляцию игры между «Аталантой» и «Байером».

Лига Европы. 1/8 финала. 1-й матч
10 марта 2022, четверг. 23:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
3 : 2
Байер
Леверкузен, Германия
0:1 Арангис – 11'   1:1 Малиновский – 23'   2:1 Мурьель – 25'   3:1 Мурьель – 49'   3:2 Диаби – 63'
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