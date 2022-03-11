«Рейнджерс» разгромил «Црвену Звезду» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

Сегодня, 11 марта, состоялся первый матч в рамках 1/8 финала Лиги Европы между «Рейнджерс» и «Црвеной Звездой». Команды встречались на стадионе «Айброкс» в Глазго (Шотландия). Противостояние завершилось со счётом 3:0 в пользу шотландского клуба.
Счёт в игре на 11-й минуте открыл Джеймс Тавернье — он реализовал пенальти. Через 4 минуты Альфредо Морелос укрепил преимущество клуба из Глазго. Во втором тайме Леон Балогун после паса Тавернье довёл счёт до разгромного – 3:0.
Напомним, 17 февраля дортмундская «Боруссия» принимала «Рейнджерс» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022. Игра проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2. Ответный матч соперников закончился со счётом 2:2.
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