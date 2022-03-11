Хави – 2-й тренер «Барселоны», который не выиграл две первые домашние игры в еврокубках
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Хави стал вторым тренером в истории «Барселоны», которому не удалось выиграть два первых матча в еврокубках, сообщается в «твиттере» OptaJose.
11 марта, состоялся первый матч в рамках 1/8 финала Лиги Европы между «Барселоной» и «Галатасараем». Команды встречались на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания) и не смогли определить победителя – 0:0.
17 февраля «Барселона» на «Камп Ноу» сыграла вничью с «Наполи» в 1/16 финала Лиги Европы.
Ранее у руля «Барселоны» также не смог выиграть два первых домашних еврокубковых матча Луи ван Гал. В Лиге чемпионов сезона-1996/97 «Барселона» сыграла вничью с ПСВ (2:2) и уступила киевскому «Динамо» (0:4).
Ответный матч между «Барселоной» и «Галатасараем» пройдёт 17 марта.
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