Экс-игрок «ПСЖ» о Месси и Неймаре: я выступаю против этих двоих

Экс-игрок «Пари Сен-Жермен» Жером Ротен раскритиковал Лионеля Месси и Неймара после вылета команды из Лиги чемпионов от мадридского «Реала» по сумме двух матчей.



«Я выступаю против этих двоих. Два наёмника! Это надувательство! Мне жаль так говорить о Лео Месси, но такова реальность. Он просто ходит пешком по полю. Говорят, что он усердно пытался отобрать мяч. Вы смеётесь мне в лицо или что? Он сделал рывок на 10 метров.



Другой, Неймар, потерял все мячи. Я говорю «другой», потому что мне неприятно произносить его имя. С тех пор, как он тут появился, с ним случилась катастрофа. Он отыграл менее половины матчей за «ПСЖ», — цитирует Ротена AS.



По сумме двух матчей «Реал» прошёл «ПСЖ». В первой игре, которая состоялась в Париже, подопечные Почеттино выиграли с минимальным счётом 1:0. Единственный мяч забил Килиан Мбаппе. В ответном матче, который завершился сегодня, 10 марта, «сливочные» одержали волевую победу – 3:1. Хет-трик оформил Карим Бензема, а у «ПСЖ» отличился Мбаппе.

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