Антонио Конте высказался о ситуации на Украине

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте высказался о ситуации в мире, а также прокомментировал ситуацию в «Челси».
«Честно говоря, я надеюсь, что эта ситуация между Россией и Украиной вскоре завершится. Что будет найдено мирное решение. Это очень-очень важно. Как важно и разрешение прочих вопросов, связанных с этим конфликтом.
Это нелегко. Честно говоря, жаль, потому что я был тренером в этом клубе. Кроме того, я выиграл два титула с «Челси». Жаль слышать об этой ситуации, это непросто для игроков, это непросто для Томаса Тухеля, для болельщиков, для всей среды, для окружения «Челси». Я надеюсь на лучшее для этого клуба, потому что я работал там, я наслаждался двумя сезонами», — приводит слова Конте Sky Sports.
Напомним, 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения. Это было сделано на фоне недавнего признания ДНР и ЛНР российским лидером Владимиром Путиным и начала специальной военной операции Российской Федерации на территории Украины.
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