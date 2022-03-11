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Суарес рассказал, что разочарован игрой «Барселоны» с «Галатасараем» в Лиге Европы

Суарес рассказал, что разочарован игрой «Барселоны» с «Галатасараем» в Лиге Европы
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Нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес прокомментировал игру «Барселоны» с турецким «Галатасараем» (0:0) в матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Матчи в Европе, даже если они против более слабого соперника, такого как «Галатасарай», в них нужно играть с большим желанием, нужно больше бегать, действовать агрессивно, а не играть мягко. У команды были только вспышки, но их было слишком мало. В гостях «Барса» будет страдать, чтобы пройти в следующий раунд. Я не понял игру команды Хави в этой встрече. «Барса» меня сильно разочаровала», — цитирует Суареса AS.

Сегодня, 11 марта, состоялся первый матч в рамках 1/8 финала Лиги Европы между «Барселоной» и «Галатасараем». Команды встречались на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания). Противостояние завершилось мирно – со счётом 0:0.

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