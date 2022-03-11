Тухель высказался о ситуации в «Челси» на фоне санкций против Абрамовича

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о ситуации в команде на фоне санкций против Романа Абрамовича.

«Каждый может быть уверен, что мы сосредоточены на себе, чтобы сохранить правильное отношение и менталитет на тренировочной базе и в команде. Пока мы можем доверять друг другу, и это не изменится. Пока у нас будет достаточно футболок и автобус, чтобы ездить на игры, мы будем бороться», — приводит слова Тухеля BBC.

Ранее стало известно, что правительство Великобритании наложило санкции на российского бизнесмена и владельца «Челси» Романа Абрамовича, а его активы, включая лондонский футбольный клуб, были заморожены.

Позже сообщалось, что британский провайдер телекоммуникационных услуг и титульный спонсор лондонского «Челси» Three обратился к руководству клуба с просьбой немедленно убрать брендинг компании с футболок игроков. Компания приостанавливает спонсорскую сделку с клубом.