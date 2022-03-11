Жозе Моуриньо: считаю, что мы не заслужили уйти на перерыв, выигрывая со счетом 1:0

Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуриньо прокомментировал победу команды над «Витессом» в первом матче 1/8 финала Лиги Конференций (1:0).



«Я считаю, что мы не заслужили уйти на перерыв, выигрывая со счетом 1:0. Мы не сделали ничего, чтобы забить. У нас были проблемы, но нам повезло. Мы выглядели гораздо лучше во втором тайме. В обороне контролировали игру. Это был крайне сложный поединок.



Когда нет креативного полузащитника, то нужно пробовать различные варианты. Верету и Сержиу Оливейра не контролировали полузащиту. Не скажу, что Кристанте лучше Верету, но команда с ним работала лучше сегодня», – цитирует Моуриньо La Repubblica.



Ответный матч между «Ромой» и «Витессом» пройдёт 17 марта в Риме на стадионе «Олимпико». Начало встречи – 23:00 мск.

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