В окружении Доннаруммы опровергли конфликт голкипера с Неймаром после матча с «Реалом»
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В окружении голкипера «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннаруммы опровергли информацию о том, что у вратаря возник конфликт с нападающим клуба Неймаром после поражения в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:3), сообщает Football Italia.
Ранее Неймар также опроверг слухи о конфликте с Доннаруммой.
Ранее сообщалось, что между Неймаром и Доннаруммой возник спор, который едва не перерос в драку. Сначала бразилец упрекнул вратаря за ошибку в эпизоде с первым пропущенным голом. Итальянец ответил Неймару упрёком за неудачную игру в моменте со вторым голом «Реала».
Напомним, «Реал» обыграл «ПСЖ» по сумме двух матчей со счётом 3:2 и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов. Парижане выбыли из турнира.
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