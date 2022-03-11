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В окружении Доннаруммы опровергли конфликт голкипера с Неймаром после матча с «Реалом»

В окружении Доннаруммы опровергли конфликт голкипера с Неймаром после матча с «Реалом»
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В окружении голкипера «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннаруммы опровергли информацию о том, что у вратаря возник конфликт с нападающим клуба Неймаром после поражения в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:3), сообщает Football Italia.

Ранее Неймар также опроверг слухи о конфликте с Доннаруммой.

Ранее сообщалось, что между Неймаром и Доннаруммой возник спор, который едва не перерос в драку. Сначала бразилец упрекнул вратаря за ошибку в эпизоде с первым пропущенным голом. Итальянец ответил Неймару упрёком за неудачную игру в моменте со вторым голом «Реала».

Напомним, «Реал» обыграл «ПСЖ» по сумме двух матчей со счётом 3:2 и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов. Парижане выбыли из турнира.

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