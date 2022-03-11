«Урал» объявил о том, что два грузинских легионера приостановили свои контракты с клубом

«Урал» объявил о том, что два грузинских футболиста Лука Гагнидзе и Лука Цулукидзе приостановили действиях своих контрактов с клубом.

«Лука Гагнидзе и Лука Цулукидзе по взаимному согласию сторон приостанавливают действие контрактов. Это решение принято по просьбе игроков в связи с заявлением ФИФА о разрешении футболистам приостанавливать действие своих контрактов. Данная норма действует до 30 июня», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

«Чемпионат» первым сообщал, что Лука Гагнидзе и Лука Цулукидзе приостанавят свои контракты с екатеринбургским клубом

Права на Гагнидзе принадлежат московскому «Динамо» — за «Урал» полузащитник выступает в качестве арендованного футболиста. Оба игрока не отметились результативными действиями в текущем сезоне.