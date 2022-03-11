Ди Мария выбыл на 3 недели из-за травмы бедра
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Атакующий полузащитник «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария получил травму бедра в матче с мадридским «Реалом» и выбыл на три недели, сообщает L'Equipe.
Аргентинский игрок вышел на замену вместо Перейра Данилу на 80-й минуте ответного матча 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов с «Реал Мадрид» и не отметился результативными действиями. Для Анхеля эта игра стала пятой в текущем розыгрыше турнира.
По сумме двух встреч «Реал» переиграл «ПСЖ». В первом матче, который состоялся в Париже, подопечные Почеттино выиграли с минимальным счётом 1:0. В ответной игре, которая завершилась 10 марта, «сливочные» одержали волевую победу – 3:1. В прошлом сезоне парижане дошли до полуфинала, где проиграли по сумме двух матчей «Манчестер Сити».
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