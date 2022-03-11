«Барселона» не забила «Галатасараю», «Ак Барс» победил «Авангард». Главное к утру

«Барселона» не смогла победить «Галатасарай» в матче 1/8 финала Лиги Европы, «Ак Барс» выиграл у «Авангарда» в овертайме, московское «Динамо» третий раз победило «Северсталь» в серии плей-офф КХЛ. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «Барселона» и «Галатасарай» не забили голов в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

2. «Ак Барс» в овертайме переиграл «Авангард», трижды уступая по ходу встречи.

3. Московское «Динамо» одержало третью победу подряд над «Северсталью» в серии плей-офф КХЛ.

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