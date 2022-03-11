«Барселона» не забила «Галатасараю», «Ак Барс» победил «Авангард». Главное к утру

«Барселона» не смогла победить «Галатасарай» в матче 1/8 финала Лиги Европы, «Ак Барс» выиграл у «Авангарда» в овертайме, московское «Динамо» третий раз победило «Северсталь» в серии плей-офф КХЛ. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. «Барселона» и «Галатасарай» не забили голов в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.
2. «Ак Барс» в овертайме переиграл «Авангард», трижды уступая по ходу встречи.
3. Московское «Динамо» одержало третью победу подряд над «Северсталью» в серии плей-офф КХЛ.
4. Титульный спонсор «Челси» приостановил сделку с клубом и требует убрать логотип с формы.
5. Стало известно, почему Валерий Карпин отказал «Локомотиву» и «Краснодару».
6. Хиддинк рассказал, как относится к решению отстранить сборную России от стыков ЧМ-2022.
7. 17 хоккеистов сборной России удостоены звания «Заслуженный мастер спорта».
8. Фанаты «Аталанты» вывесили баннер с Миранчуком и Малиновским на матче ЛЕ с «Байером».
9. Ягр: давай, Ови, мне нужна мотивация вернуться в НХЛ. У каждого рекорда есть своя аура.
10. «Аталанта» обыграла «Байер». Малиновский забил гол и отдал две голевые передачи.
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