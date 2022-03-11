Каррагер поделился мнением, что «Манчестер Юнайтед» должен назначить Тухеля

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер поделился мнением о лучшей кандидатуре на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».



«Учитывая события в «Челси», решение «Юнайтед» подождать до конца сезона поставило их перед выбором, который никто не мог предвидеть. Один из лучших тренеров в мире – тренер года по версии ФИФА – должен быть первым в их списке.



Тухель, как и все остальные на «Стэмфорд Бридж», понятия не имеет, что ждёт его в будущем в его нынешнем клубе. Никто не может дать ему никаких гарантий относительно того, как команда будет выглядеть в начале следующего сезона, учитывая то, что продажа клуба приостановлена. Ни один тренер не захочет работать в условиях такой неопределённости. Если у него появится шанс перейти в клуб такого уровня, как «Манчестер Юнайтед», он должен им воспользоваться.



«Манчестер Юнайтед» может предложить ему безопасность и поддержку, которых жаждет каждый топ-тренер. Да, это покажется хищническим шагом – воспользоваться кризисом «Челси», – но с точки зрения «Юнайтед» и Тухеля это решение кажется всё более очевидным, чем больше ты об этом думаешь», – цитирует Каррагера Sky Sports со ссылкой на The Telegraph.