Роналду озадачило решение руководства «Манчестер Юнайтед» назначить временного тренера

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду с непониманием относится к некоторым решениям руководства клуба, сообщает Daily Mail. По информации источника, форвард сомнительно отнёсся к назначению временного тренера до конца сезона.
Напомним, 29 ноября 2021 года «Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Рангника исполняющим обязанности главного тренера команды до конца нынешнего сезона. Ранее Рангник был руководителем по спорту и развитию московского «Локомотива».
Ранее стало известно, что Роналду не принял участия в манчестерском дерби и отправился в Португалию. Он сообщил о рецидиве проблемы со сгибателем бедра, которая беспокоила его в начале этого года, после чего отправился на родину. Футболист вернулся в Англию и продолжает подготовку к матчу 29-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом».
- 11 марта 2022
-
10:47
-
10:42
-
10:29
-
10:29
-
10:23
-
10:13
-
10:03
-
10:02
-
09:42
-
09:39
-
09:30
-
09:23
-
08:49
-
08:30
-
08:17
-
04:58
-
04:56
-
04:50
-
04:18
-
04:14
-
04:01
-
03:32
-
03:15
-
02:48
-
02:45
-
02:37
-
02:23
-
02:17
-
01:59
-
01:49
-
01:37
-
01:19
-
00:58
-
00:57
-
00:55