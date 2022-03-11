Роналду озадачило решение руководства «Манчестер Юнайтед» назначить временного тренера

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду с непониманием относится к некоторым решениям руководства клуба, сообщает Daily Mail. По информации источника, форвард сомнительно отнёсся к назначению временного тренера до конца сезона.



Напомним, 29 ноября 2021 года «Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Рангника исполняющим обязанности главного тренера команды до конца нынешнего сезона. Ранее Рангник был руководителем по спорту и развитию московского «Локомотива».



Ранее стало известно, что Роналду не принял участия в манчестерском дерби и отправился в Португалию. Он сообщил о рецидиве проблемы со сгибателем бедра, которая беспокоила его в начале этого года, после чего отправился на родину. Футболист вернулся в Англию и продолжает подготовку к матчу 29-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом».

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