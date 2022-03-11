Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роналду озадачило решение руководства «Манчестер Юнайтед» назначить временного тренера

Роналду озадачило решение руководства «Манчестер Юнайтед» назначить временного тренера
Комментарии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду с непониманием относится к некоторым решениям руководства клуба, сообщает Daily Mail. По информации источника, форвард сомнительно отнёсся к назначению временного тренера до конца сезона.

Напомним, 29 ноября 2021 года «Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Рангника исполняющим обязанности главного тренера команды до конца нынешнего сезона. Ранее Рангник был руководителем по спорту и развитию московского «Локомотива».

Ранее стало известно, что Роналду не принял участия в манчестерском дерби и отправился в Португалию. Он сообщил о рецидиве проблемы со сгибателем бедра, которая беспокоила его в начале этого года, после чего отправился на родину. Футболист вернулся в Англию и продолжает подготовку к матчу 29-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом».

Новость по теме
Роналду тренировался индивидуально перед матчем с «Тоттенхэмом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022