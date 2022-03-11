Тренер «Монпелье» — о победе «Реала»: эти матчи показывают, каким хрупким «ПСЖ» может быть
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Главный тренер «Монпелье» Оливье Далль’Оглио поделился своим мнением о матче 1/8 финала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «ПСЖ», в котором «сливочные» одержали победу со счётом 3:1.
«Я не знаю, как это повлияет на их выступление в чемпионате Франции. Понятно, что концовка сезона у «ПСЖ» будет непростая. Но такие матчи показывают, насколько хрупкой может быть эта команда. «ПСЖ» будет чемпионом, но такой раздевалкой трудно управлять», – цитирует Оливье Далль’Оглио As.
Парижане вели после перерыва со счётом 1:0, но «сливочные» сумели переломить ход игры и выйти в четвертьфинал турнира. Хет-триком отметился Карим Бензема. Первый матч 1/8 финала между этими командами закончился со счётом 1:0 в пользу «ПСЖ».
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