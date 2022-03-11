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Навас был в ярости, что Доннарумма вышел в старте на «Реал», и не скрывал эмоций

Навас был в ярости, что Доннарумма вышел в старте на «Реал», и не скрывал эмоций
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Голкипер «ПСЖ» Кейлор Навас был в ярости, когда узнал, что место в воротах на ответный матч 1/8 Лиги чемпионов займёт Джанлуиджи Доннарумма. Об этом сообщает Get Football News France со ссылкой на L’Équipe. Костариканец хотел сыграть против мадридцев на «Сантьяго Бернабеу», так как ранее он провёл в стане «Реала» пять сезонов.

В этом сезоне Доннарумма провёл 13 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, Навас сыграл в 21 встрече. В матче с «Реалом» Доннарумма неудачно сыграл, проиграв борьбу Кариму Бензема, который сравнял счёт. Встреча закончилась победой «Реала» со счётом 3:1.

23-летний итальянский вратарь присоединился к парижанам прошлым летом. Кейлор Навас выступает за «ПСЖ» с 2018 года, перейдя в стан парижского клуба из мадридского «Реала». За это время он успел провести 101 матч, в 46 играх смог сохранить ворота в неприкосновенности.

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