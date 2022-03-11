Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Nike думает об отказе от сотрудничества с «Челси». Контракт рассчитан на 15 лет и € 1 млрд

Nike думает об отказе от сотрудничества с «Челси». Контракт рассчитан на 15 лет и € 1 млрд
Комментарии

Американский экипировщик Nike, технический спонсор лондонцев, думает об отказе от сотрудничества с ними. Об этом сообщает Daily Mail.

Соглашение между «Челси» и Nike было заключено в 2016 году. Согласно контракту, лондонский клуб получил бы около € 1 млрд в течение 15 лет. В случае расторжения контракта клуб недополучит около € 600 млн.

Ранее о приостановке отношений с «Челси» объявила телекоммуникационная компания Three, являющаяся титульным спонсором клуба. Другой партнёр синих, автопроизводитель Hyundai, на данный момент оценивает перспективу продолжения сотрудничества.

10 марта против владельца «Челси» миллиардера Романа Абрамовича были введены санкции правительством Великобритании. Были заблокированы активы российского бизнесмена, в том числе и футбольный клуб.

Новость по теме
Тухель высказался о ситуации в «Челси» на фоне санкций против Абрамовича
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022