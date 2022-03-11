Nike думает об отказе от сотрудничества с «Челси». Контракт рассчитан на 15 лет и € 1 млрд

Американский экипировщик Nike, технический спонсор лондонцев, думает об отказе от сотрудничества с ними. Об этом сообщает Daily Mail.



Соглашение между «Челси» и Nike было заключено в 2016 году. Согласно контракту, лондонский клуб получил бы около € 1 млрд в течение 15 лет. В случае расторжения контракта клуб недополучит около € 600 млн.



Ранее о приостановке отношений с «Челси» объявила телекоммуникационная компания Three, являющаяся титульным спонсором клуба. Другой партнёр синих, автопроизводитель Hyundai, на данный момент оценивает перспективу продолжения сотрудничества.



10 марта против владельца «Челси» миллиардера Романа Абрамовича были введены санкции правительством Великобритании. Были заблокированы активы российского бизнесмена, в том числе и футбольный клуб.

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