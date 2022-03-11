Лапорта считает, что «Манчестер Сити» опережает «Барселону» в борьбе за Холанда
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта считает, что каталонский клуб уступает «Манчестер Сити» в борьбе за норвежского нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда. Об этом сообщает Mundo Deportivo. Отмечается, что и «горожане», и каталонцы будут пытаться подписать Холанда любой ценой.
Ранее из-за введённых в адрес Романа Абрамовича санкций из числа претендентов на трансфер Холанда выбыл лондонский «Челси».
Эрлинг Холанд стал игроком немецкого клуба в январе 2020 года, перейдя из «Ред Булл Зальцбург» за € 20 млн. Действующий контракт норвежца истекает в 2024 году. При этом летом текущего года по нему активируется сумма выкупа нападающего в размере € 75 млн. Ранее сообщалось, что в услугах Холанда заинтересованы «Реал» и «Барселона».
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