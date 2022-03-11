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Юрий Сёмин поделился ожиданиями от матча «Локомотив» — ЦСКА

Юрий Сёмин поделился ожиданиями от матча «Локомотив» — ЦСКА
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от предстоящего матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.

«Сейчас сложно предсказать результат. «Локомотив» должен внести определённые поправки в своей игре. Что касается ЦСКА, то клуб провёл хорошие матчи, есть достаточно серьёзные усиления.

Будет равный матч. Московские дерби всегда непредсказуемы. Игра будет сложной для обеих команд», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — ЦСКА состоится 12 марта. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Встреча пройдёт на поле стадиона «РЖД Арена» в Москве. Матч будет обслуживать бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону.

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