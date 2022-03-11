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Боссы «Манчестер Юнайтед» опасаются, что неудачи могут повлиять на переговоры с тренерами

Боссы «Манчестер Юнайтед» опасаются, что неудачи могут повлиять на переговоры с тренерами
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Руководство «Манчестер Юнайтед» опасается, что результаты клуба могут негативно отразиться на процессе переговоров с кандидатами на пост главного тренера. Об этом сообщает ESPN.

В руководстве клуба растут опасения, что возможное непопадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне, череда неудачных матчей и неопределённость с будущим некоторых игроков могут препятствовать переговорам. Ранее один из кандидатов через свои источники пытался выяснить атмосферу в раздевалке, чтобы понять, хотят ли ключевые игроки остаться в Манчестере. Также с кандидатами обсуждается возможность достижения краткосрочного успеха, так как борьба за чемпионство в АПЛ и Лиге чемпионов может занять несколько лет.

Фаворитами остаются Маурисио Почеттино, который возглавляет «ПСЖ», и Эрик тен Хаг, тренирующий «Аякс».

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