Боссы «Манчестер Юнайтед» опасаются, что неудачи могут повлиять на переговоры с тренерами

Руководство «Манчестер Юнайтед» опасается, что результаты клуба могут негативно отразиться на процессе переговоров с кандидатами на пост главного тренера. Об этом сообщает ESPN.
В руководстве клуба растут опасения, что возможное непопадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне, череда неудачных матчей и неопределённость с будущим некоторых игроков могут препятствовать переговорам. Ранее один из кандидатов через свои источники пытался выяснить атмосферу в раздевалке, чтобы понять, хотят ли ключевые игроки остаться в Манчестере. Также с кандидатами обсуждается возможность достижения краткосрочного успеха, так как борьба за чемпионство в АПЛ и Лиге чемпионов может занять несколько лет.
Фаворитами остаются Маурисио Почеттино, который возглавляет «ПСЖ», и Эрик тен Хаг, тренирующий «Аякс».
- 11 марта 2022
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