Гришин: ЦСКА — очевидный фаворит в дерби. «Локомотив» выглядит неубедительно

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин поделился ожиданиями от матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом».



«В завтрашнем дерби я ожидаю хорошего футбола. Наверное, мы можем говорить, что ЦСКА однозначно фаворит, потому что «Локомотив» выглядит неубедительно, не всё получается. ЦСКА сейчас на ходу, приобрёл хороших игроков.



В футбол играет не один человек, поэтому надо говорить обо всей команде. Языджи хорошо исполняет стандарты, ведёт игру, но на ходу именно вся команда. Можно отметить Карраскаля, Гбамена. Думаю, несмотря на игру на чужом поле, ЦСКА является очевидным фаворитом», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — ЦСКА состоится 12 марта. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Встреча пройдёт на поле стадиона «РЖД Арена» в Москве. Матч будет обслуживать бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону.