Мостовой — о расширении РПЛ: страна с населением 150 миллионов не может сделать 18 команд?

Бывший российский полузащитник Александр Мостовой поделился мнением об идее расширения Российской Премьер-Лиги до 18 команд.



«О расширении Лиги я ещё недели две назад говорил, после того как стало ясно, что нас отовсюду исключили. Хотя о 18 командах говорил ещё лет пять назад: страна с населением 150 с лишним миллионов, и не может сделать 18-20 команд? Просто нужно было правильно распределить всё, к сожалению, у нас не так, потому команды и пропадали.



Почему нельзя было сделать это пять-шесть лет назад? Что мешало иметь в самой большой стране 18 команд? Отговорки всегда были: финансирование, что-то ещё. Конечно, когда финансы есть у пяти команд», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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