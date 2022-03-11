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Мостовой — о расширении РПЛ: страна с населением 150 миллионов не может сделать 18 команд?

Мостовой — о расширении РПЛ: страна с населением 150 миллионов не может сделать 18 команд?
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Бывший российский полузащитник Александр Мостовой поделился мнением об идее расширения Российской Премьер-Лиги до 18 команд.

«О расширении Лиги я ещё недели две назад говорил, после того как стало ясно, что нас отовсюду исключили. Хотя о 18 командах говорил ещё лет пять назад: страна с населением 150 с лишним миллионов, и не может сделать 18-20 команд? Просто нужно было правильно распределить всё, к сожалению, у нас не так, потому команды и пропадали.

Почему нельзя было сделать это пять-шесть лет назад? Что мешало иметь в самой большой стране 18 команд? Отговорки всегда были: финансирование, что-то ещё. Конечно, когда финансы есть у пяти команд», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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