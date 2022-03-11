РПЛ согласовала мораторий на вылет команд в ФНЛ. Вопрос обсудит исполком РФС

Клубы Российской Премьер-Лиги на рабочем совещании приняли решение вынести на повестку исполкома Российского футбольного союза вопрос о моратории на вылет команд в Футбольную национальную лигу, сообщает «РБ-Спорт».



Если комитет организации утвердит изменения, то по итогам сезона-2021/2022 из Высшей лиги не вылетит ни одна команда. Исполком РФС состоится 23 марта. На данный момент, согласно регламенту, из РПЛ вылетают две команды, занявшие последние места. Клубы, расположившиеся на 13-м и 14-м местах, попадают в стыковые матчи.



Ранее стало известно, что в Российской Премьер-Лиге с сезона-2022/2023 с большой долей вероятности будет 18 команд. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Этот вопрос обсуждался на последнем собрании Российской Премьер-Лиги. Решение было отложено, но никто из представителей клубов не сомневается, что количество участников будет увеличено.

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