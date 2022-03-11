Президент УЕФА: сердце сжимается, что приходится наказывать игроков российских команд
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Президент УЕФА Александр Чеферин высказался о санкциях в отношении российских клубов и национальной сборной.
«УЕФА перенёс финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга. Мы ввели спортивные санкции [в отношении России] и выделили более миллиона евро украинским детям и беженцам.
Какие у УЕФА отношения с президентом России Владимиром Путиным? Раньше всё было корректно, он хорошо подготовился к встрече. Хотя не думаю, что он фанат футбола, ему больше нравятся другие виды спорта.
Это не политический, а гуманитарный кризис. У меня сердце сжимается, что приходится наказывать спортсменов: они не хотели всего этого, не они принимали решение. Но мы должны проявить единство во имя мира», – цитирует Чеферина Corriere Della Sera
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