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Президент УЕФА: сердце сжимается, что приходится наказывать игроков российских команд

Президент УЕФА: сердце сжимается, что приходится наказывать игроков российских команд
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Президент УЕФА Александр Чеферин высказался о санкциях в отношении российских клубов и национальной сборной.

«УЕФА перенёс финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга. Мы ввели спортивные санкции [в отношении России] и выделили более миллиона евро украинским детям и беженцам.

Какие у УЕФА отношения с президентом России Владимиром Путиным? Раньше всё было корректно, он хорошо подготовился к встрече. Хотя не думаю, что он фанат футбола, ему больше нравятся другие виды спорта.

Это не политический, а гуманитарный кризис. У меня сердце сжимается, что приходится наказывать спортсменов: они не хотели всего этого, не они принимали решение. Но мы должны проявить единство во имя мира», – цитирует Чеферина Corriere Della Sera

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