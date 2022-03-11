Смородская: в «Локомотив» не верю вообще. Думаю, проиграют ЦСКА

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась ожиданиями от предстоящего матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.



«Я в «Локомотив» не верю вообще. Думаю, проиграют ЦСКА. Карпина упустили. Руководство безобразное, а идей никаких нет», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



Матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — ЦСКА состоится 12 марта. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Встреча пройдёт на поле стадиона «РЖД Арена» в Москве. Матч будет обслуживать бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. ЦСКА набрал 36 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (31) – на шестой позиции.

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