Смородская: в «Локомотив» не верю вообще. Думаю, проиграют ЦСКА
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась ожиданиями от предстоящего матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.
«Я в «Локомотив» не верю вообще. Думаю, проиграют ЦСКА. Карпина упустили. Руководство безобразное, а идей никаких нет», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — ЦСКА состоится 12 марта. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Встреча пройдёт на поле стадиона «РЖД Арена» в Москве. Матч будет обслуживать бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. ЦСКА набрал 36 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (31) – на шестой позиции.
Новость по темеЮрий Сёмин поделился ожиданиями от матча «Локомотив» — ЦСКА
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