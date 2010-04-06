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Теперь Илич сможет играть за "Локомотив"

Теперь Илич сможет играть за "Локомотив"
Футбол / РФПЛ

Как уже сообщал «Чемпионат.ру», защитник сборной Словении Бранко Илич не попадал в заявку «Локомотива» из-за того, что не были улажены все бумажные вопросы относительно его перехода в московский клуб. Москвичи ждали от «Бетиса» трансферного листа игрока, который необходим даже в тех случаях, когда между клубами не происходит финансовых операций.

По информации газеты «Спорт-экспресс», на этой неделе необходимые бумаги были получены и Илича заявили. Теперь он вправе выходить на поле в официальных встречах.

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