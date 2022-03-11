Евгений Ловчев: «Локомотив» в матче с ЦСКА может спасти только случай

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев поделился ожиданиями от предстоящего матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Локомотив» сыграет с ЦСКА.
«В ЦСКА сейчас угадали с трансферами — как в своё время с Вагнером Лавом, Жо, Карвальо. Попали пальцем в небо. С приходом Языджи и других новичков коллектив на поле стал выглядеть интереснее. Раньше думали, что Ахметов вырастет, Кучаев заиграет, но не получилось. А сейчас они взяли квалифицированных хавбеков, и ситуация резко изменилась. Есть же такая поговорка: «Скажи, кто у тебя в полузащите, и я скажу, что у тебя за команда». Так и здесь. Если выбирать между «Локомотивом» и ЦСКА, то, конечно, армейцы предпочтительнее. У них к тому же и победная серия из четырёх матчей в чемпионате. «Локомотив» в данной ситуации может спасти только случай, потому что по игре в защите у железнодорожников в матче с «Химками» был полный бардак», — цитирует Ловчева RT.
- 11 марта 2022
-
16:59
-
16:57
-
16:53
-
16:40
-
16:27
-
16:23
-
16:13
-
15:59
-
15:45
-
15:41
-
15:29
-
15:00
-
14:52
-
14:50
-
14:43
-
14:34
-
14:29
-
14:12
-
14:01
-
13:56
-
13:49
-
13:41
-
13:30
-
13:16
-
12:57
-
12:55
-
12:39
-
12:34
-
12:23
-
12:13
-
11:56
-
11:47
-
11:42
-
11:31
-
11:27