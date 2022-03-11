Рангник подтвердил, что Роналду может сыграть с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник подтвердил, что нападающий Криштиану Роналду может принять участие в игре с «Тоттенхэмом».



«Криштиану вчера полностью провёл тренировку. Я думаю, что он сможет принять участие в завтрашней игре», – приводит слова Рангника Sky Sports.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» запланирован на субботу, 12 марта. Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Игра начнётся в 20:30 по московскому времени.



Ранее стало известно, что Роналду не принял участия в манчестерском дерби и отправился в Португалию. Он сообщил о рецидиве проблемы со сгибателем бедра, которая беспокоила его в начале этого года, после чего до воскресенья отправился на родину.