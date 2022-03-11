Вадим Евсеев — о Худякове: бросить неготового мальчишку в бой — это слишком большой риск

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев поделился ожиданиями от игры «Локомотива» с ЦСКА.
«Спросили, что я жду от матча «Локомотива» с ЦСКА. Жду хорошей игры. Жду ответа на вопрос как «Локо» собирается играть в обороне. Если ЦСКА сегодня сбалансированная команда, про «Локомотив» так сказать не могу. Нельзя играть только молодыми, ставя при этом задачи. Нельзя иметь сломанную центральную ось.
Худяков ещё слишком молод, а Баринов игрок середины поля, но выходит в центре обороны. Да, вратарь талантлив, его сравнивают с Акинфеевым.
Но я хорошо помню дебют Игоря, ему было 16 лет и рядом играли футболисты, которые уже выиграли чемпионат России, были опытными и проверенными. Помню как начал Сафонов в «Краснодаре-2». Пропускал «свои» голы, набивал шишки, но рос и сегодня это основной вратарь сборной. А бросить неготового мальчишку в бой — это слишком большой риск. Но это дерби. Возможно все», — написал Евсеев в своём Телеграм-канале.
- 11 марта 2022
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