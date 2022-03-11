Кузнецов: ЦСКА обязан выигрывать в дерби. В «Локомотиве» творится какой-то бардак!

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился ожиданиями от игры армейцев с московским «Локомотивом».



«Если вспомнить, в каком состоянии сейчас находится «Локомотив», то ЦСКА фаворит в дерби. Дело не в том, что у команды не особо получается игра после возобновления. В самом клубе творится какой-то бардак! Иностранный тренер без лицензии тренирует команду, когда у тебя сидят Лоськов и Пашинин, которые знают эту кухню от и до.

Продали всех футболистов, все ушли. Чего хотели этим показать? Это не моё дело, но, учитывая, в каком состоянии находится «Локомотив», ЦСКА обязан выигрывать в дерби», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Игра состоится завтра, начало запланировано на 19:00 по мск.