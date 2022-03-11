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Президент УЕФА: политики не влияют на наши решения, но политика – это часть жизни

Президент УЕФА: политики не влияют на наши решения, но политика – это часть жизни
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Президент УЕФА Александр Чеферин ответил на вопрос по поводу влияния политики на решения футбольных управляющих органов.

«Решения УЕФА? На нас не влияют политики, но политика — это часть жизни, и мы можем на неё влиять, потому что нас многие поддерживают. Я убеждаю правительства многих государств инвестировать в инфраструктуру. Одни главы государств интересуются футболом, другие – в меньшей степени. Например, Макрон и Эрдоган — фанаты футбола, Меркель тоже», — приводит слова Чеферина Corriere Della Serra.

Напомним, накануне Чеферин заявлял, что у него «сжимается сердце» от вынужденных наказаний для российский игроков и футбольных клубов. Ранее ФИФА и УЕФА приняли совместное решение об отстранении клубов и сборных из России от международных турниров.

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