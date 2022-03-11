Полузащитник Деннис Хаджикадунич перешёл из «Ростова» в «Мальмё». Об этом сообщает пресс-служба донского клуба.

Защитник продолжит карьеру в шведском клубе «Мальмё». Аренда рассчитана до конца 2022 года. В этом сезоне полузащитник, имеющий шведское и боснийское гражданство, провёл в Российской Премьер-Лиге 10 игр. В них он получил 3 жёлтые карточки. «Ростов» купил игрока за € 1 млн.

В нынешнем сезоне «Ростов» идёт на 14-й позиции Российской Премьер-Лиги, набрав в 19 матчах 18 очков. Ранее Валерий Карпин вернулся на пост главного тренера «Ростова». Напомним, Карпин возглавлял «Ростов» с 2017 по 2021 год, после чего стал главным тренером национальной команды России. Ранее специалист работал в таких клубах, как «Спартак», «Мальорка» и армавирское «Торпедо».