Полузащитник Деннис Хаджикадунич перешёл из «Ростова» в «Мальмё». Об этом сообщает пресс-служба донского клуба.
Защитник продолжит карьеру в шведском клубе «Мальмё». Аренда рассчитана до конца 2022 года. В этом сезоне полузащитник, имеющий шведское и боснийское гражданство, провёл в Российской Премьер-Лиге 10 игр. В них он получил 3 жёлтые карточки. «Ростов» купил игрока за € 1 млн.
В нынешнем сезоне «Ростов» идёт на 14-й позиции Российской Премьер-Лиги, набрав в 19 матчах 18 очков. Ранее Валерий Карпин вернулся на пост главного тренера «Ростова». Напомним, Карпин возглавлял «Ростов» с 2017 по 2021 год, после чего стал главным тренером национальной команды России. Ранее специалист работал в таких клубах, как «Спартак», «Мальорка» и армавирское «Торпедо».
- 11 марта 2022
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