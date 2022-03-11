В «Оренбурге» назвали дискриминацией желание РПЛ ввести мораторий на вылет клубов в ФНЛ
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин назвал дискриминацией желание РПЛ ввести мораторий на вылет клубов в ФНЛ.
«Если никто из команд не вылетит в РПЛ, то что тогда делать ФНЛ? Есть же другие документы РФС, которые определяют порядок. Что в таком случае собираются делать с командами ФНЛ? Если введут мораторий на вылет и не расширят лигу? В исполкоме, наверное, сидят мудрые люди, которые должны беспокоиться не только о Премьер-Лиге, но и других лигах. Считаю, что это прямая дискриминация. Мало ли что в середине или в конце они примут решения — все правила на сезон существуют и приняты. Как они их отменят?» — сказал президент «Оренбурга» Василий Еремякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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