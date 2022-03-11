Журналист из Англии призвал не пускать фанатов «Челси» на стадионы за поддержку Абрамовича

Английский журналист Люк Эдвардс призвал наказывать болельщиков «Челси», которые поддерживают президента клуба Романа Абрамовича лозунгами на трибунах. Напомним, 10 марта правительство Великобритании наложило на российского бизнесмена санкции.

«Болельщикам «Челси» нужно запретить посещать стадионы, если они продолжат восхвалять Романа Абрамовича. Мы не должны слушать отвратительные кричалки, которые звучат как форма предательства народа Украины. Если болельщики «Челси» хотят и дальше воспевать имя Романа Абрамовича, их больше не должны пускать на другие стадионы Премьер-лиги.

Болельщики других команд почти наверняка не смогут посещать выездные игры на «Стэмфорд Бридж» из-за санкций. Так почему же фанаты «Челси» смогут поддерживать свою команду в выездных матчах?» – написал Эдвардс в своей колонке The Telegraph.