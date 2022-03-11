Зелимхан Бакаев рассказал, почему после замен уходит в подтрибунное помещение

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев прокомментировал результаты жеребьёвки Кубка России.

«Выиграли в историческом дерби с «Динамо» — это очень важно для наших старых болельщиков и очень приятно. Вся команда сыграла хорошо, выполнили установку тренера — благодаря этому и победили. По сравнению со встречей с ЦСКА мы играли более агрессивно, прессинговали. В таком же стиле надо действовать в следующем матче.

Хорошо, что ЦСКА попался нам в четвертьфинале, потому что я думал, что в этом году мы не сыграем с ними и придётся долго ждать реванша, но так получилось, что мы с ними скоро встретимся. После замен не остаюсь с партнёрами на скамейке, потому что очень холодно. Иду быстро процедуры делать, но матч смотрю. Как только заканчиваю процедуры — возвращаюсь к полю», — сказал Бакаев в интервью клубной пресс-службе.