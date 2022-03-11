«Ужасная ситуация». Мойес – о наложении санкций на Абрамовича
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Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Дэвид Мойес высказался о наложении санкций на владельца «Челси» Романа Абрамовича.
«Это невероятно сложная ситуация для «Челси». На протяжении многих лет Абрамович делал фантастическую работу для клуба и болельщиков. Это действительно ужасная ситуация. Никто не думал, что однажды они могут оказаться в таком положении», — приводит слова Дэвида Мойеса Football.London.
Напомним, 26 февраля Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». 2 марта он объявил, что намерен продать клуб. Российский бизнесмен хотел получить от продажи «аристократов» £ 4 млрд (€ 4,84 млрд), однако не успел – 10 марта правительство Великобритании наложило на Абрамовича санкции.
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