«Ужасная ситуация». Мойес – о наложении санкций на Абрамовича

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Дэвид Мойес высказался о наложении санкций на владельца «Челси» Романа Абрамовича.

«Это невероятно сложная ситуация для «Челси». На протяжении многих лет Абрамович делал фантастическую работу для клуба и болельщиков. Это действительно ужасная ситуация. Никто не думал, что однажды они могут оказаться в таком положении», — приводит слова Дэвида Мойеса Football.London.

Напомним, 26 февраля Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». 2 марта он объявил, что намерен продать клуб. Российский бизнесмен хотел получить от продажи «аристократов» £ 4 млрд (€ 4,84 млрд), однако не успел – 10 марта правительство Великобритании наложило на Абрамовича санкции.