Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная Бразилии огласила состав на мартовские матчи отбора на чемпионат мира

Сборная Бразилии огласила состав на мартовские матчи отбора на чемпионат мира
Комментарии

Пресс-служба сборной Бразилии опубликовала состав на мартовские матчи квалификации чемпионата мира 2022 года.

Вратари: Алиссон, Эдерсон, Эвертон.

Защитники: Данило, Дани Алвес, Алекс Теллес, Гильерме Арана, Тьяго Силва, Маркиньос, Эдер Милитао, Габриэл Магальяэс.

Полузащитники: Артур, Каземиро, Фред, Фабиньо, Бруно Гимараэс, Филиппе Коутиньо, Лукас Пакета.

Нападающие: Антони, Рафинья, Ришарлисон, Неймар, Габриэл Мартинелли, Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс.

Бразилия набирает 39 очков в 16 матчах и по-прежнему остаётся лидером группы, опережая ближайшего преследователя в лице Аргентины на четыре очка. Парагвай (13) – занимает девятое место в таблице и не имеет шансов попасть даже в стыки.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022