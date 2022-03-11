Сборная Бразилии огласила состав на мартовские матчи отбора на чемпионат мира
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Пресс-служба сборной Бразилии опубликовала состав на мартовские матчи квалификации чемпионата мира 2022 года.
Вратари: Алиссон, Эдерсон, Эвертон.
Защитники: Данило, Дани Алвес, Алекс Теллес, Гильерме Арана, Тьяго Силва, Маркиньос, Эдер Милитао, Габриэл Магальяэс.
Полузащитники: Артур, Каземиро, Фред, Фабиньо, Бруно Гимараэс, Филиппе Коутиньо, Лукас Пакета.
Нападающие: Антони, Рафинья, Ришарлисон, Неймар, Габриэл Мартинелли, Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс.
Бразилия набирает 39 очков в 16 матчах и по-прежнему остаётся лидером группы, опережая ближайшего преследователя в лице Аргентины на четыре очка. Парагвай (13) – занимает девятое место в таблице и не имеет шансов попасть даже в стыки.
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