Официальная фэнтези АПЛ удалила всех пользователей из России

Россияне не смогут участвовать в фэнтези английской Премьер-лиги. Об этом сообщает Yahoo Sports.
Сегодня российские пользователи стали массово сообщать об удалении своих аккаунтов. Известно, что удалили порядка 12 тысяч профилей. Пользователи не получали сообщений и предупреждений об удалении аккаунтов.
Ранее на этой неделе АПЛ объявила о прекращении трансляции матчей в России. Напомним, РФС подал апелляцию в САS на решения ФИФА и УЕФА отстранить сборные России от участия в международных соревнованиях.
В рамках единого иска к двум организациям РФС требует восстановить все мужские и женские сборные команды России по всем разновидностям футбола в турнирах, в которых они принимали участие (в том числе в отборочном раунде чемпионата мира в Катаре), а также компенсировать ущерб, если его наличие будет установлено.
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