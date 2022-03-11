Феликс забил 5 голов в 5 последних матчах за «Атлетико»

Сегодня, 11 марта, проходит матч 28-го тура чемпионата Испании между «Атлетико» Мадрид и «Кадисом». Команды играют на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде (Испания).
Счёт в матче открыл Жоау Феликс. На 3-й минуте голкипер «Кадиса» Херемьяс Ледесма допустил грубую ошибку. Феликс пошёл в прессинг, перехватил пас возле вратарской и с острого угла послал мяч в сетку.
За последние 5 матчей португалец отличился 5 раз. До сегодняшней игры Жоау отметился дублем во встрече с «Бетисом» и забил по голу в матчах с «Манчестер Юнайтед» и «Осасуной».
Гол Феликса в игре с «Кадисом»:
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Первое место в чемпионате Испании занимает «Реал». Команда Карло Анчелотти набрала 63 очка в 27 играх национального первенства. «Севилья» находится на второй строчке. Андалусийцы набрали 55 очков. На третьем месте — «Барселона» (48). Мадридский «Атлетико» располагается на четвёртой позиции в турнире. Команда Диего Симеоне набрала 48 очков. «Кадис» находится в зоне вылета. Команда занимает 18-е место в чемпионате. Клуб набрал 24 очка в 27 играх.
«Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию матча.
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