«Атлетико» обыграл «Кадис» и поднялся на третье место в Ла Лиге

Сегодня, 12 марта, проходил матч 28-го тура чемпионата Испании между «Атлетико» Мадрид и «Кадисом». Команды играли на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде (Испания).



Через три минуты после стартового свистка Жоау Феликс открыл счёт в игре. Голкипер «Кадиса» Херемьяс Ледесма допустил грубую ошибку. Феликс пошёл в прессинг, перехватил пас возле вратарской и с острого угла послал мяч в сетку.

Гол Феликса:

В самом конце 1 тайма Альваро Негредо сравнял счёт в игре.

Гол Негредо:

Во второй половине игры Родриго Де Пауль забил победный гол. Анхель Корреа плотно пробил в дальний угол после скидки Луиса Суареса —Херемьяс Ледесма парировал, но Де Пауль подкараулил отскок и добил мяч в сетку.

Гол Де Пауля:

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Первое место в чемпионате Испании занимает «Реал». Команда Карло Анчелотти набрала 63 очка в 27 играх национального первенства. «Севилья» находится на второй строчке. Андалусийцы набрали 55 очков. На третьем месте — «Барселона» (48). Мадридский «Атлетико» располагается на четвёртой позиции в турнире. Команда Диего Симеоне набрала 48 очков. «Кадис» находится в зоне вылета. Команда занимает 18-е место в чемпионате. Клуб набрал 24 очка в 27 играх.



«Чемпионат» вёл текстовую трансляцию матча.