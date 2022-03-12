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Бензема прокомментировал хет-трик в ворота «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Бензема прокомментировал хет-трик в ворота «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов
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Нападающий «Реала» Карим Бензема прокомментировал хет-трик в ворота «Пари Сен-Жермен» (3:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Не знаю, была ли это одна из моих лучших игр за «Реал». Я также считаю финал Лиги чемпионов с «Ливерпулем» одним из лучших. Это была очень важная игра не только для меня, но и для всех. Это может быть мой лучший сезон. Я всегда хочу, чтобы каждый год был лучше, чем предыдущий. Я горжусь, но это было благодаря всей команде, всех на поле и тех, кто не смог выйти на поле. Всех товарищей по команде, всех тренеров. Это был волшебный вечер для всех нас», — приводит слова Бензема Marca.

В первом матче «ПСЖ» одержал победу на своём поле со счётом 1:0. Таким образом, «Реал» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

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